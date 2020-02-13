Facebook, haber doğrulatmak için Reuters ile anlaştı

Reuters ve Facebook Çarşamba günü, sosyal medyada hızla yayılan yalan haberlerle savaşmak için güçlerini birleştirdiklerini açıkladı.



Techcrunch'ta yer alan habere göre, yapılan anlaşma kapsamında Reuters, Facebook ve Instagram’daki yazılı ve görsel tüm gönderileri inceleyecek, bu incelemeye “deepfake” videolar da dahil olacak.



Facebook’la yaptığı anlaşma dahilinde, Reuters İngilizce ve İspanyolca konuşan ABD kullancılarının gönderlerini doğrulayacak.

ABD’de doğruluk teyidi için AP (Associated Press) ve AFP (Agence France-Presse) ve beş kuruluşla daha çalıştığı belirtilen Facebook’un özellikle yaklaşan ABD seçimleri için Facebook’un böyle bir çalışma yaptığı düşünülüyor.

26 Ocak’ta helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant’ın, kaza görüntüleri olduğu öne sürülen yanan helikopter videosu sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı.



Reuters, videoyu teyit etmiş ve videonun 2018 yılında olan başka bir helikopter kazasına ait olduğu ortaya çıkmıştı.