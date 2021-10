Facebook hisseleri erişim sorunuyla yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti

Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde yaşanan erişim sorunu, her üç sosyal medya platformunu çatısında barındıran Facebook'un New York borsasında işlem gören hisselerini de olumsuz etkiledi.



Söz konusu uygulamalara erişim sorunu devam ederken, Facebook'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.



İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector"e göre, Türkiye saatiyle 18.40'ta Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşandığı bildirilmişti.