Facebook kendi işletim sistemini geliştiriyor (Android'e rakip olabilir)

Sanal Gerçeklik (VR) teknolojisine bir süredir ciddi miktarda yatırım yapan Facebook, pazar payını artırabilmek adına kendi işletim sistemini çıkarmaya hazırlanıyor.



TechCrunch'ta yer alan habere göre, Windows NT işletim sistemini mimarlarından Mark Lucovsky ile el sıkışan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, yeni işletim sistemi için adımı attı.



VR cihazları için geliştirilecek olan işletim sisteminin Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram’a da entegre edilmesi bekleniyor. Sosyal medya devinin 'Eye OS' adını verdikleri işletim sistemini farklı cihazlarda da kullanmak istediği belirtiliyor.



Facebook'un bu hamlesi ile Android'e rakip olabileceği belirtiliyor. Ancak şirket, önümüzdeki dönemde Eye OS'un bir başka versiyonunu akıllı telefonlar için çıkarıp çıkarmayacağı hakkında henüz bir açıklama yapmış değil.