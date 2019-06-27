Facebook'un kuruluşundan bu yana aktif olan kırmızı bildirimler, kullanıcıların insiyatifinde olmamasından dolayı hemen her bildirim kırmızı renkte görünüyor ve kullanıcılar uyarılmak istemese de bu bildirimleri görmek durumunda kalıyor.

Kırmızı noktaların bolca olması ise kullanıcılar için görüntü kirliliğine yol açıyor.



Bu kapsamda Facebook, kuruluşundan bugüne bildirimleri gösteren kırmızı noktaların istenildiğinde kapatılabilmesi için geliştirme çalışmaları yapmaya başladı. Test aşamasındaki bu özellik sayesinde kullanıcılar istedikleri grup ve sayfalardan kırmızı renkte bildirim alabilecek.



Facebook kullanıcıları yeni özellik kullanılmaya başlandığında Ayarlar>Bildirimler>Bildirim Ayarları bölümüne girerek istedikleri bildirim ayarlarını değiştirebilecek.