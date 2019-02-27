Facebook'un bir süredir üzerinde yoğun mesai harcadığı ancak tüm bu çabaya rağmen istenilen seviyeye çıkaramadığı Watch uygulaması şu an için 400 milyon kişiye ulaşmış durumda.



Bu platformu güçlendirmek adına yeni bir adım atan sosyal medya devi 'Showcase' isimli yeni özelliğini görücüye çıkardı.



Reklam odaklı olan Showcase ile Facebook, uzun vadede Watch uygulamasından sağladığı geliri artırmanın peşinde.



Showcase sayesinde tıpkı televizyonlarda olduğu gibi reklam verenler önceden Facebook'a istedikleri reklam aralığını bildirerek firmalarının burada görünmesini sağlayacak.

Geçtiğimiz yıl YouTube'ta yaşanan reklam sorunun bir benzeri ile karşılaşmamak adına geliştirilen Showcase ile farklı spor, moda, eğlence gibi kategorilerdeki içeriklerde görünmek üzere reklam içeriği alınacak.



Aynı lansmanda Watch uygulamasında yer alacak içerikler için sponsor alımı da yapacağını duyuran Facebook bunun sadece ABD ile sınırlı tutulacağının altını çizdi.



Geçtiğimiz yıl teknoloji devi Google'ın video servisi YouTube'ta yer alan nefret içerikli videoların yanında beliren reklamlar firmaları harekete geçirmişti.



Söz konusu sorun nedeniyle nefret içerikli videoların yanında yer alan reklamlar nedeniyle pek çok firma marka değerinin yara aldığı iddiası ile YouTube'a verdikleri reklamları geri çekme kararı almıştı.

