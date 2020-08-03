Facebook tazminatı artırdı: İzinsiz veri davasında 650 milyon dolar ödemeyi kabul etti

ABD'de bir grup kullanıcı, Facebook'un milyonlarca kişinin biyometrik verilerini izinsiz bir şekilde toplayıp, sakladığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.



Şirket, Illinois Eyaleti'nin Biyometrik B ilgi Gizliliği Yasası'nı ihlal etmekle suçlandı. Yıllarca süren dava sonucunda Facebook, geçtiğimiz ocak ayında davanın kapatılması için 550 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.

Sosyal medya devi olarak da anılan şirket son duruşmada bu miktarı 650 milyon dolara yükseltti.

Eğer 650 milyon dolar üzerinden anlaşma sağlanırsa, 2 milyon kullanıcıya 200 dolar ile 450 dolar arasında ödeme yapılacak.