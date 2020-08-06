Facebook, Trump'ın Covid-19 paylaşımını sildi

ABD Başkanı Trump'ın Facebook'taki resmi sayfasından paylaşılan Covid-19 ile ilgili bir video yayından kaldırıldı.

Anadolu Ajansı 06.08.2020 - 04:41

Facebook, Trump'ın Covid-19 paylaşımını sildi

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Sosyal medya platformu Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi sayfasından paylaşılan bir videoyu yeni tip corona virüs (Covid-19) hakkında "yanlış iddialar" içerdiği gerekçesiyle kaldırdı. 

Trump ile Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformları arasındaki "paylaşım" gerginliği bu kez de Facebook'ta yaşandı. 

Facebook, Trump'ın platformdaki resmi sayfasından paylaşılan, Covid-19 ile ilgili bir videoyu yayından kaldırdı. 

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Facebook yetkilileri, "Bu video, bir grup insanın Covid-19'a karşı bağışıklık kazandığına yönelik, yanlış iddialar içeriyor. Bu durum, bizim Covid-19 dezenformasyonunu önlemeye yönelik politikalarımızın ihlalidir." ifadesini kullandı. 

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