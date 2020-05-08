Facebook ve Google'dan evden çalışma kararı

Corona virüs (COVID-19) salgını sonrası ofislerini geçici süre ile kapatma kararı alan Facebook ve Google konu ile ilgili yeni bir karar aldı.



İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yer alan habere göre iki şirket evden çalışma modeline 2020'nin sonuna kadar devam etme kararı aldı.



Google 1 Haziran'da Facebook ise 6 Temmuz'da çalışanlarının ofislerine dönebileceğini duyurmuştu. Ancak iki şirket bu karalarını değiştirdi.



Google'dan yapılan açıklamada ofise gitmek zorunda olan kişilerin Haziran ayı itibari ile şirketin binalarına giriş yapabileceği ancak isteyen herkesin yıl sonuna kadar uzaktan çalışmaya devam edebileceği belirtildi.



Çalışanlarına konu ile ilgili bir elektronik posta gönderen Facebook ise evden çalışmak isteyen çalışanlarının yıl sonuna kadar bu şekilde görev yapmalarının mümkün olduğunun altını çizdi.