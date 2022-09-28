Facebook ve Instagram arasında geçiş kolaylaşıyor

Sosyal medya platformlarının ana şirketi Meta, Facebook ve Instagram'ın, hesaplar arası geçişi için yeni bir güncellemeye hazırlanıyor.



Yeni eklenen özellikle kullanıcılar, hem Facebook hem de Instagram arasındaki hesaplarına kolay yoldan geçiş yapabilecek. Profillerin tek bir alanda olması, uygulama içi deneyimi de artıracak.

BİLDİRİMLER TEK BİR SAYFADA GÖRÜNECEK



Kullanıcılar, Hesaplar Merkezi'ne ekledikleri hesaplar arasında hızlıca geçiş yapabilecekler. Üstelik bu geçiş Instagram'dan Facebook'a veya Facebook'tan Instagram'a da mümkün olacak.



Meta'nın güncellemesi, kullanıcıların aldığı bildirimlerle ilgili de önemli bir husus içeriyor. Kullanıcılar, bundan sonra hem Instagram'dan gelen hem de Facebook'tan gelen bildirimleri tek bir sayfada görebilecekler.



Meta, bu sayede gelişmelerden haberdar olmanın hiç olmadığı kadar kolaylaştığını söylüyor. Öte yandan kullanıcılar bir Instagram veya Facebook hesabı oluşturabilecek ve diğer platformlara da kolayca kayıt işlemini gerçekleştirebilecek.



Çift faktörlü doğrulamayı aktifleştiren kullanıcılar, tanınmayan bir cihazda Instagram bilgilerini kullanarak Facebook'a, Facebook bilgilerini kullanarak da Instagram'a bağlanamayacak.



Ayrıca kullanıcılar, birden çok hesap ve profile sahip olduklarında hangi profillerin birbirlerine geçiş yapabileceklerini belirleyebilecekler.