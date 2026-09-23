Facebook ve Instagram'da 4 milyona yakın dolandırıcı hesaba müdahale
23.09.2026 09:11
Meta, Singapur polisinin sağladığı istihbarat doğrultusunda bu yıl dolandırıcılıkla bağlantılı 3,7 milyondan fazla hesap ve sayfaya müdahale ettiğini duyurdu.
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta , Singapur polisinin sağladığı istihbarat doğrultusunda bu yıl dolandırıcılıkla bağlantılı 3,7 milyondan fazla hesap, sayfa ve içeriğe müdahale ettiğini açıkladı.
Sosyal medya devi, Singapur Polis Teşkilatı (SPF) ile son iki yıldır yürütülen bilgi paylaşımı işbirliği sayesinde kurum bünyesindeki araştırmacıların "dolandırıcılara ait tüm ekosistemleri tespit edip çökerttiğini" kaydetti.
Şirket yöneticilerinin basın toplantısında aktardığı verilere göre Meta, ocak ve Hhziran ayları arasında Facebook ve Instagram genelinde dolandırıcılık ve sahtekarlıkla bağlantılı 113 binden fazla hesap ve sayfayı kaldırdı.
Haziran ayında, ailelerin uygun fiyatlı tatil seçenekleri aradığı yaklaşan okul tatillerini fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılara ait 33 bin 600'ü aşkın sayfa ve hesaba müdahale gerçekleşti.
Temmuz ayında ise 3,6 milyondan fazla hesap ve sayfaya karşı işlem yapıldı.
Bu hesapların büyük bölümünü, içinde herhangi bir içerik barındırmayan ve aktif kullanılmayan, ancak dolandırıcıların ilerideki faaliyetleri için ele geçirebileceği "paravan sayfalar" oluşturdu.
Şirket, önceki dönemlere ilişkin karşılaştırmalı veri paylaşmadı.
Dolandırıcıların farklı platformlar ve ülkeler üzerinden faaliyet göstermesi sebebiyle Meta, sorunun tamamını tek başına göremediğini belirtiyor.
Meta Asya Pasifik Kolluk Kuvvetleriyle İlişkiler Direktörü Daryl Poon, "Dolandırıcılar hiçbir kuruluşun tablonun bütününü göremediği gerçeğine güveniyor. Singapur Polis Teşkilatı ile kurduğumuz yapı bunu değiştirdi" dedi.
AFP ajansına konuşan Poon, polisin sağladığı bilgilerin tek başlarına fark edemeyecekleri tehditleri tespit etmelerine yaradığını ve geniş ölçekte müdahale kabiliyetinin bu ağları daha fazla kişiye ulaşmadan çökertme imkanı tanıdığını vurguladı.
Poon, SPF ile kurulan ortaklığın hem Singapur'da hem de bölge genelinde geliştirmek istedikleri bir model niteliği taşıdığına dikkat çekti.
Meta Güneydoğu Asya Kamu Politikaları Direktörü Clara Koh da dolandırıcıların artık endüstriyel ölçekte faaliyet yürüttüğünü ifade etti.
Dolandırıcıların "sahte profilleri seri biçimde üretmek", yapay görüntüler oluşturmak ve saldırı amaçlı zararlı yazılımlar tasarlamak için yapay zekadan yararlandığını aktaran Koh, platform genelinde savunma mekanizmalarını güçlendirmeye yatırım yapmayı sürdürdüklerini ve ihlal oluşturan dolandırıcılık içeriklerine kimse görmeden hızla müdahale etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.