Facebook ve Instagram'da 4 milyona yakın dolandırıcı hesaba müdahale

Facebook , Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta , Singapur polisinin sağladığı istihbarat doğrultusunda bu yıl dolandırıcılıkla bağlantılı 3,7 milyondan fazla hesap, sayfa ve içeriğe müdahale ettiğini açıkladı.

Sosyal medya devi, Singapur Polis Teşkilatı (SPF) ile son iki yıldır yürütülen bilgi paylaşımı işbirliği sayesinde kurum bünyesindeki araştırmacıların "dolandırıcılara ait tüm ekosistemleri tespit edip çökerttiğini" kaydetti.

Şirket yöneticilerinin basın toplantısında aktardığı verilere göre Meta, ocak ve Hhziran ayları arasında Facebook ve Instagram genelinde dolandırıcılık ve sahtekarlıkla bağlantılı 113 binden fazla hesap ve sayfayı kaldırdı.

Haziran ayında, ailelerin uygun fiyatlı tatil seçenekleri aradığı yaklaşan okul tatillerini fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılara ait 33 bin 600'ü aşkın sayfa ve hesaba müdahale gerçekleşti.

Temmuz ayında ise 3,6 milyondan fazla hesap ve sayfaya karşı işlem yapıldı.

Bu hesapların büyük bölümünü, içinde herhangi bir içerik barındırmayan ve aktif kullanılmayan, ancak dolandırıcıların ilerideki faaliyetleri için ele geçirebileceği "paravan sayfalar" oluşturdu.

Şirket, önceki dönemlere ilişkin karşılaştırmalı veri paylaşmadı.