Facebook ve Instagram'da ücretli 'mavi tik' dönemi başlıyor

Twitter'ın ardından Facebook ve İnstagram da ücretli mavi tik dönemine geçiş yapıyor.



Kullanıcıların hesaplarını doğrulamalarına imkan tanıyan ve onlara çeşitli kolaylıklar sağlayan "Meta Verified" (Onaylı hesap) Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından açıklandı.

Onaylı hesap, web için ayda 11,99 dolara, iPhone kullanıcıları için 14,99 dolara mal olacak.

Bu hafta Avustralya ve Yeni Zelanda’da kullanıma açılacak olan abonelik sisteminin ilerleyen dönemde diğer ülkelere de yayılacağı açıklandı.

AYRICALIKLAR NELER OLACAK?



Meta'dan yapılan açıklamada, aboneliğin ödeme yapan kullanıcılara mavi bir rozet, gönderileri için daha fazla görünürlük, taklitçilere karşı koruma ve müşteri hizmetlerine daha kolay erişim sağlayacağı belirtildi.

Hizmete kaydolan kullanıcılar Instagram ve Facebook'ta yayınlanan Hikayeler ve Reel Videoları için özel etiketler alacak.



Meta Verified rozeti henüz şirket ve işletmelerin başvurusuna açık değil.