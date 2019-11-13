Facebook, yeni birleşik ödeme sistemi Facebook Pay’i duyurdu

Facebook, çatısı altında bulunan platformlardaki ödemelerin yürütülmesi için hazırladığı Facebook Pay isimli yeni ödeme sistemini duyurdu.

The Verge'de yer alan habere göre, Facebook Pay’den Facebook, Facebook Messenger, Instagram ve WhatsApp üzerinde yararlanmak mümkün olacak.

Şirketten yapılan açıklamada söz konusu ödeme sistemine Facebook, Messenger, Instagram ve Whatsapp üzerinden erişim sağlanabileceği ve kullanıcıların Facebook uygulamalarından ayrılmadan para gönderme veya ödeme yapma gibi işlemlerini gerçekleştirebilecekleri söylendi.

Bunun yanında uygulamada ayrıca PayPal’in yanında çoğu kredi ve banka kartlarının da kullanılabileceği vurgulandı.



Facebook, söz konusu ödeme sistemini bu hafta ABD’de Facebook ve Messenger üzerinden kullanıma sunacağını belirtirken, uluslararası kullanıcıların uygulamaya ne zaman erişebileceği veya diğer uygulamalarda ne zaman kullanılabileceğine ilişkin bir bilgi verilmedi.