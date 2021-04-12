Facebook, zengin ülkelerdeki siyasi manipülasyona müdahale ederken diğerlerini kaosa sürükledi

Facebook'un defalarca dünya liderlerinin ve politikacıların halkı aldatmak için sosyal medya platformunu kullanmalarına izin verdiği öne sürüldü.

İngiliz The Guardian gazetesi, Facebook'un 25 ülkede politik olarak manipülatif davranışlara sahip 30'dan fazla vakası bulunduğunu açıkladı. Araştırma, sosyal medya devinin ilgisini çeken veya ABD'yi ve diğer zengin ülkeleri etkileyen ihlalleri ele almaya öncelik vermek için yoksul, küçük ve batılı olmayan ülkelerin büyük ölçüde suistimal edilmesine nasıl izin verdiğini gösteriyor.



Habere göre şirket, ABD, Tayvan, Güney Kore ve Polonya gibi ülkeleri etkileyen siyasi manipülasyonu ele almak için hızlı hareket ederken, Afganistan, Irak, Moğolistan, Meksika ve Latin Amerika'nın büyük bölümündeki vakalarda hiç hareket etmedi

"FACEBOOK'UN HATALARININ BEDELİNİN TÜM DÜNYA ÖDÜYOR"



Söz konusu iddia eski bir Facebook çalışanından geldi. The Guardian’a konuşan veri bilimcisi Sophie Zhang, "Facebook’un halkla ilişkiler açısından risk olarak görülmediği için çözmediği çok fazla problemi var. Bunların bedeli ise Facebook yerine bütün dünya tarafından karşılanıyor ifadelerini” kullandı.



Facebook, 2016 ABD seçimlerinin ardından Rus ajanlarının Amerikalı seçmenlerini aldatmak ve bölmek için gerçek olmayan Facebook hesaplarını kullandığı ortaya çıkınca, yanıltıcı siyasi paylaşımla mücadele etme sözü verdi. Ancak şirket, dünya çapındaki siyasi liderler tarafından araçlarının yaygın manipülasyonu ve kötüye kullanıldığına dair kanıtlar sunulduğunda zamanında harekete geçmeyi defalarca başaramadı.



Facebook, Eylül 2020'de zayıf performansını gerekçe gösterek Zhang'ı kovdu. Genç kadın son iş gününde, "yabancı ulusal hükümetler tarafından Facebook’u kötüye kullanarak kendi vatandaşlarını yanıltmak için çok ayıda bariz girişimin olduğunu" anlatan 7 bin 800 kelimelik bir veda notu yayınladı ve şirketi suistimalleri ele almada başarısız olduğu için eleştirdi.

FACEBOOK İNKAR ETTİ



Diğer taraftan Facebook sözcüsü Liz Bourgeois ise Zhang’ın iddialarına yönelik, “Zhang’ın platformumuzdaki kötüye kullanımı ortadan kaldırmaya yönelik önceliklerimiz ve çabalarımızı tanımlamasına temelde katılmıyoruz. Tüm dünyada kötüye kullanımın peşine düşüyoruz ve bu işe odaklanmış uzman ekiplerimiz var. Sonuç olarak, 100'den fazla eşgüdümlü gerçek dışı davranış ağını ortadan kaldırdık. Bunların yaklaşık yarısı, Latin Amerika, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya Pasifik bölgesi dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde faaliyet gösteren yerel ağlardı. Eşgüdümlü gerçek dışı davranışla mücadele bizim önceliğimizdir. Ayrıca spam ve sahte etkileşim ile de mğcadele ediliyoruz. İşlem yapmadan veya haklarında kamuya açık iddialarda bulunmadan önce her sorunu araştırıyoruz " yanıtını verdi.



SAHTE BEĞENİLER VE YORUMLARLA ÖNE ÇIKARILAN SİYASİ LİDERLER



Zhang, Honduras başkanı Juan Orlando Hernández'in Facebook'taki 500 bin takipçisine gönderdiği içerikte çok sayıda sahte beğeni topladığını fark ettiğinde yaklaşık altı aydır Facebook için çalışıyordu. Haziran'dan Temmuz 2018'e kadar altı haftalık bir süre boyunca, Hernández'in Facebook gönderileri 59 bin 100 kullanıcıdan beğeni aldı ve bunların yüzde 78'inden fazlası gerçek kişiler değildi.



Bir kişi, yüzlerce sahte sayfanın ve hem Hernández'in hem de iletişim bakanı olarak görev yapan ve şu anda hayatta olmayan kız kardeşinin resmi sayfalarının yöneticisiydi. Yani bilgisayar ekranın ardında duran bir kişi hem devlet başkanının facebook sayfasında Hernandez'in işini ne kadar iyi yaptığına dair bir gönderi yayınlıyor, ardından gönderinin popüler görünmesini sağlamak için yüzlerce sahte sayfasını kullanıyor ve farklı topluluklarla bunları paylaşıyordu.



MEKSİKA UMURSANMAZKEN, İNGİLTERE İÇİN HEMEN HAREKETE GEÇİLDİ

Başka bir örnekte ise Eylül 2018'de Zhang, Facebook’un politika ekibini Meksika'nın Oaxaca valisi Alejandro Murat Hinojosa'nın önemli miktarda sahte beğeni aldığı konusunda uyardı.Ancak, ekip Atlantik Konseyi’nin Güney Asya Facebook hesaplarından şüpheli beğenileri ifşa eden bir çalışamayı yayınladığı 7 Ocak 2019’a kadar hiçbir şey yapmadı.



Bununla birlikte, sahte haberlerin kaynağını araştırmak veya Meksika siyasetindeki daha geniş çaplı dezenformasyon sorununu ele almak için hiçbir çaba gösterilmedi. Zhang, Ağustos 2019'da yedi Meksika eyaletinde yerel politikacıları destekleyen şüpheli hesap ağları için üst mercilerine durumu bildirdi.



Öte yandan Honduras ve Meksika’da durum böyleyken Facebook ekibi İngiltere için hemen alarma geçti. 2019 Birleşik Krallık genel seçimleri sırasında halk, Boris Johnson’ın Facebook sayfasındaki destekleyici yorum dalgaları karşısında birçok şikayette bulundu. Zhang, yorumların şüpheli "Rus botlarından" gelmediğini, işçi seçmenlerini aldatmak için için Rus hesaplar gibi davranan gerçek Brexit destekçilerinin sonucu olduğunu söyledi.

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