Facebook'ta büyük değişim: Zuckerberg sağ kolunu kaybetti

Meta'nın üst düzey yöneticilerinden Sheryl Sandberg COO'luk (Baş İşletme Görevlisi) görevinden ayrılıyor.

Şirket yaptığı açıklamada, Sheryl Sandberg'in görevinden ayrılacağını doğruladı. Bu kararı ilk paylaşan Sandberg'in kendisi olmuştu.



Sandberg Facebook'tan yaptığı paylaşımla, sonbaharda gerçekleşecek olan ayrılığın sebebini net olarak ifade etmedi. 14 yıldır Facebook'ta çalışan Sandberg, ileriye dönük hayırsever çalışmalarına odaklanmayı planladığını belirtti.



Sandberg, "Sosyal medya etrafındaki tartışmalar o ilk günlerden beri tanınmayacak kadar değişti. Her zaman kolay olmadığını söylemek yetersiz kalıyor. Yaptığımız ürünlerin büyük bir etkisi var, bu yüzden onları mahremiyeti koruyacak ve insanları güvende tutacak şekilde inşa etme sorumluluğumuz var" dedi.



Meta CEO'su Mark Zuckerberg ayrı bir Facebook gönderisinde Sandberg'in şirketin yönetim kurulunda hizmet vermeye devam edeceğini söyledi. Zuckerberg, şirketin Büyümeden Sorumlu Başkanı Javier Olivan'ın bir sonraki COO'su olacağını, ancak rolünün "Sheryl'in yaptığından farklı" ve "daha geleneksel bir COO rolü" olacağını belirtti.



Zuck, "Bence Meta, tüm iş ve operasyon fonksiyonlarını ürünlerimizden ayrı organize etmek yerine, ürün ve iş gruplarımızın daha yakından entegre olmasının mantıklı olduğu bir noktaya geldi" dedi.



BİR DÖNEMİN SONU

Sandberg, Google'ın küresel çevrimiçi satış ve operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı görevinden sonra Facebook'a katıldığında teknoloji endüstrisinde zaten yüksek profilli bir isimdi. Google'dan önce, Başkan Bill Clinton'ın yanında Dünya Bankası ve Hazine Departmanında üst düzey görevler üstlendi. Facebook'taki o ilk yıllarında, genellikle çok genç bir kurucu tarafından yönetilen bir şirketin yetişkin gözetimi olarak anıldı.



Zuckerberg, "Sheryl 2008'de bana katıldığında sadece 23 yaşındaydım ve bir şirket yönetmek hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyordum. Harika bir ürün inşa etmiştik - Facebook web sitesi - ama henüz kârlı bir işimiz yoktu ve küçük bir başlangıçtan gerçek bir organizasyona geçmek için mücadele ediyorduk" ifadelerini kullanmıştı.



Sandberg, Zuckerberg'in yanında, Facebook'un 2007'de 150 milyon dolar olan gelirinin, halka açılmadan önceki yıl olan 2011'de 3,7 milyar doların üzerine çıkmasına yardımcı oldu. Ayrıca teknoloji dünyasındaki en etkili kadınlardan biri olarak ön plana çıktı.



Zuckerberg, "Sheryl reklam işimizi tasarladı, harika insanları işe aldı, yönetim kültürümüzü şekillendirdi ve bana bir şirketi nasıl yöneteceğimi öğretti. Dünya çapında milyonlarca insan için fırsatlar yarattı ve bugün Meta'nın sahip olduğu pek çok şey için övgüyü hak ediyor" dedi.



Ancak Sandberg, Silikon Vadisi'nin en heyecan verici yeni girişimlerinden biri olmaktan, demokrasiyi baltalamaktan soykırıma yataklık etmeye kadar her şeyle suçlanan, skandala eğilimli bir kuruluş olmaya geçerken de Facebook'a liderlik etti.



Sandberg, Zuckerberg ile birlikte, yanlış bilgilendirme, siyasi önyargı iddiaları ve yaklaşan hükümet düzenlemeleri konusunda politika yapıcılar ve halk tarafından artan zorluklarla karşı karşıya kaldı ve şirkete katılmayı ilk kabul ettiğinde öngörmediği soruları yanıtlamak zorunda kaldı.



Facebook'un kamu politikası bölümünü yönetmeye yardımcı olmak için, 2018'de küresel ilişkiler başkanı olarak Nick Clegg ekibe katıldı. Birleşik Krallık eski başbakan yardımcısı Clegg, Sandberg'e rapor verdi.



New York Times'ın 2021 tarihli bir raporuna göre, Sandberg ve Zuckerberg arasında Trump yönetimi sırasında ortaya çıkan ve zamanla genişleyen bir çatlağa dikkat çekildi.



Yıllar içinde Sandberg'in ayrılacağına dair söylentiler arttı. 2018'de Zuckerberg, Sandberg'in hiçbir yere gitmeyeceğini söyleyerek "onlarca yıl daha birlikte çalışmak istediğini" ifade etmişti.



Zuckerberg, Sandberg'e veda ettiği paylaşımında, "Bizimki gibi bir iş ortaklığının bu kadar uzun sürmesi alışılmadık bir şey. Sheryl harika bir insan, lider, ortak ve arkadaş" şeklinde konuştu.