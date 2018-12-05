Sosyal medyanın en çok kullanıcısı bulunan platformu Facebook pek çok ülkede erişim sorunu ile karşı karşıya.

Down Detector'da yer alan bilgiye göre, sorunun en yoğun yaşandığı bölge İngiltere

Down Detector verilerine göre, milyonlarca kullanıcısı olan Facebook'a erişim sağlanamıyor. Söz konusu sorundan etkilenen ülkelerinde başında İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi Batı Avrupa’da yer alan ülkeler yer alıyor.

Aynı verilere göre, Facebook Almanya, Polonya ve İtalya gibi ülkelerde de hizmet vermekte güçlük çekiyor.



Down Detector’da bu yönde bir bilgi olmamak ile birlikte Türkiye’den de bazı kullanıcıların benzer sorunlar yaşadığı diğer sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar ile dile getiriliyor.



Söz konusu sorun ile ilgili Facebook'tan henüz resmi bir açıklama ise bulunmuyor.

FACEBOOK'TAN CASUSLUK İTİRAFI