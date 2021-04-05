Facebook'ta hack skandalı: CEO Zuckerberg'in bilgileri de çalındı

Sosyal medya platformu devi Facebook'un başı son olarak güvenlik skandalıyla dertte.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarından biri olan Facebook, büyük bir siber saldırının hedefi oldu.

Hackerların, 533 milyondan fazla kullanıcının bilgilerini çaldığı ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise bilgileri çalınan 533 milyon kişiden birinin şirketin CEO'su ve kurucusu Mark Zuckerberg olduğu iddia edildi.

Güvenlik şirketi F-Secure'ün Baş Araştırmacısı Mikko Hypponen'ın Twitter'daki açıklamasına göre listede Mark Zuckerberg'in de numarası ve diğer bilgileri bulunuyor.

Çalınan bilgiler arasında telefon numaraları, Facebook ID'leri, isimler, konumlar, doğum günleri, bio bilgileri ve e-posta adresleri gibi önemli verilerin olduğu iddialar arasında.

Facebook şirketi ayrıca WhatsApp, Messenger ve Instagram gibi çok sayıda kullanıcısı bulunan diğer platformların da sahip.

Şirketin piyasa değeri 850 milyar doların üzerinde. Kurucu ve CEO Zuckerberg ise 109 milyar dolarla dünyanın en zenginleri arasında.