Facebook'ta miras savaşı (Ölünce Facebook hesabı ne oluyor?)

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Sacha Guibourg 17 ytaşında geçirdiği bir trafik kazsında hayatını kaybetti. Ailenin cenaze töreni için Facebook sayfasından fotoğraf bakarken hesap bir anda silindi. Facebook'a bunun nedenini soran aile, "Sacha böyle istedi" yanıtını aldı.

Sacha'nın ablası Eloise Guibourg, "Paylaşımları bizim biricik hatıralarımız" diyerek hesabın yeniden açılmasını istedi. Ablanın 1 yıl süren çabaları sonucunda Sacha'nın sayfası 'anıt' sayfasıan dönüştürüldü.

Eloise, "Mektup gibi yazılmadığı için Facebook mesajlarımız daha değersiz sayılmamalı. Sanal hesaplarımızla ilgili kararlarımızı, tıpkı organ bağışı gibi yakınlarımızla paylaşmalıyız" dedi.

Sacha Guibourg ve ablası Elouise Guibourg

3 SEÇENEK VAR

Peki siz Facebook hesabınıza vefatınız halidne ne olacağını biliyor musunuz?

Eğer Facebook'u açarken hesabınızın geleceğiyle ilgili neyi işaretlediğinizi bilmiyorsanız, tercihinizi değiştirebilirsiniz.

Facebook'ta 'ayarlar' menüsünde 'hesabı yönet' seçeneği altında yer alan 'Ölümden sonra sil' seçeneğini seçebilirsiniz.

Bunu işaretlemediyseniz, öldüğünüz anlaşılınca Facebook hesabınız otomatik olarak anıtlaştırılıyor.

Bir hessap varisi tanımladıysanız anıtlaştırılmış sayfayı artık o yönetebilir. Varis yoksa hesap son haliyle donup kalıyor. Facebook kullanıcılarının yüzde 92'si hesaplarının ne olacağına halal karar vermiş değil.

HER GÜN 8 BİN KULLANICI ÖLÜYOR

Kullanıcı sayısı 2.3 milyar olan Facebook'ta her gün 8 bin kullanıcı ölüyor. Oxford Üniversitesi'nin hesaplamalarına göre; 2069'da ölü kullanıcı sayısı, yaşayanları geçecek.

ALMAN ANNE 5.5 YIL SAVAŞTI

Almanya'da 15 yaşında kızı ölen bir anne Facebook hesabı anıt hesaba çevrildiği için erişim izni alamıyordu. 2012'de ölen kızlarının gerçek ölüm nedenini öğrenmek isteyen aile yazışmalarını görmek için hesaba erişme mücadelesini 5.5 yıl sonra kazanabildi.

DİĞERLERİNDE KURAL NE?

Twitter, ölenin yakınından hesabın kapatılması için ölüm belgesini elektronik posta ile ulaştırılmasını istiyor. Herhangi bir bildirim olmasa hesap kapatılmıyor.

Instagram, başvurulduğu takdirde hesabı anıtlaştırabiliyor. Birinci derece bir akrabanın talebiyle hesap ölüm belgesiyle sinilebiliyor.

Gmail, aile üyelerinin haber vermesiyle kapatılıyor. Belli bir süre kullanılmayan hesabın kendi kendini kapatması seçeneği de var.