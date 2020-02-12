Facebook'tan çocuklarını internette güvende tutmak isteyen ebeveynler için 10 önemli ipucu

Tüm kullanıcılar için güvenli bir interneti destekleyen Güvenli İnternet Günü, internette olumlu değişiklikler yaratmak ve çocukların ve gençlerin çevrimiçi güvenliğiyle ilgili farkındalık oluşturmak adına her yıl milyonlarca kişi tarafından kutlanıyor. Hem ülkemizde hem de dünya genelinde etkinliklere ve aktivitelere ev sahipliği yapan Güvenli İnternet Günü‘nün bu yılki teması ise, “Daha iyi bir internet için hep birlikte” oldu.

Facebook, çocuklarını internette güvende tutmak isteyen ebeveynlere yönelik 10 önemli ipucu paylaştı.

1- Çocuğunuzla henüz sosyal medyaya adım atmamışken, erken dönemde konuşun: Araştırmalar, altı yaşındaki küçük çocukların bile akıllı telefonlara ya da tabletlere erişimi olduğunu gösteriyor. Çocuğunuzla, 13 yaşına erişip sosyal medya kullanmaya başlamasından



önce konuşmaya başlayın. Facebook ya da Instagram’da hesabı olan genç bir çocuğunuz varsa, onu arkadaş olarak eklemeyi ya da takip etmeyi düşünün.

2- Yaş kısıtlamalarına dikkat edin: Facebook ve Instagram, hesap oluşturacak herkesin 13 yaşında ya da üstünde olmasını şart koşar (bu yaş sınırı yerel yasalara bağlı olarak bazı ülkelerde daha yüksek olabilir).

3-Çocuğunuza gerçek hayatta geçerli olan kuralların internet ortamında da aynen geçerli olduğunu anlatın: Tıpkı çocuğunuzu karşıdan karşıya geçerken her iki yöne bakması ya da bisiklet sürerken kask kullanması hakkında uyarmanız gibi, ona internette paylaşım yapmadan ya da yabancı birinin arkadaşlık isteğini kabul etmeden önce düşünmeyi öğretin.

4- Çocuğunuzdan size öğretmesini isteyin: Facebook hesabınız yok mu? Ya da belki de bir müzik yayını servisini denemek ilginizi çekiyordur. Çocuğunuz sizin nasıl kullanacağınızı bilmediğiniz bir servis konusunda bilgi sahibiyse, size göstermesini isteyin. Bu konuşma ayrıca emniyet, gizlilik ve güvenlik konularını tartışmak için de bir fırsat olabilir. Böylece, ona size bir şeyin nasıl kullanıldığını gösterme gücü tanımış olursunuz ve kendisi de muhtemelen bu yenilikten çok hoşlanacaktır!



5- Önemli anları tespit edin ve kaçırmayın: Örneğin, çocuğunuzun ilk kez cep telefonu kullanmaya başladığı an temel kuralları belirlemek için iyi bir andır. Çocuğunuzun Facebook, Instagram ve diğer sosyal medya mecralarına katılacak yaşa geldiği an, kendisiyle güvenli paylaşım hakkında konuşmak için iyi bir zaman olabilir.



6- Çocuğunuzun internette geçirdiği zamanı ayarlamasına yardımcı olun: İyi bir rol modeli olmaya çalışın. Çocukların “dediğinizi değil yaptığınızı örnek aldıkları” gerçeği sadece gerçek hayat için değil, çevrimiçi dünya için de geçerli. Çocuğunuza sosyal medyayı kullanabileceği ya da çevrimiçi vakit geçirebileceği bir zaman aralığı belirlemişseniz (örneğin akşam 10’dan sonra mesajlaşmak yok gibi), siz de aynı kurallara uyum gösterin.



7- Çocuğunuzun gizlilik ayarlarını kontrol edip yönetmesine yardımcı olun: Çocuğunuz bir sosyal medya hesabı oluşturduğunda, bu hesabı yönetmesine yardımcı olacak araçları ve ayarları kullanabilir. Facebook’un gizlilik ayarları, çocuğunuzu kimin arkadaş olarak ekleyebileceğini, kimlerin gönderilerini görebileceğini ve lokasyon gibi bazı bilgileri varsayılan olarak paylaşıp paylaşmadığını kontrol etme fırsatı sunar. Instagram’ın sunduğu zorbalık filtresi, başlık uyarıları ve hassas içerikler gibi çok sayıda esnek araç ise, gençlerin internette güvende kalmalarına yardımcı olur. Gençler, aynı zamanda profillerinde istemedikleri etkileşimleri engelleme ve zorbalık yapan hesapları, yorumları ve gönderileri kolayca şikayet etme olanaklarına sahiptir.



8- Çocuğunuza, endişe duyduğu bir şey gördüğünde şikayet etmesini söyleyin: Tıpkı gerçek hayattaki gibi, sosyal medyada da birbirimize empati ve saygı ile yaklaşmalıyız. Bu nedenle, biz de platformlarımızda paylaşılabilecek ve paylaşılamayacak her şeyi tanımladığımız bir dizi politika (Topluluk Standartları) geliştirdik. Neredeyse tüm Facebook ve Instagram gönderilerinde, taciz, zorbalık ve diğer sorunların şikayet edilebileceği linkler mevcut. Küresel ekiplerimiz, şikayet ettiğiniz her şeyi incelemek ve Topluluk Standartlarımızı ihlal eden tüm içerikleri kaldırmak için 7/24 çalışıyor. Şikayetlerin büyük bir çoğunluğunu 24 saat içinde değerlendirmeyi hedefliyoruz.



9- Ortak bir deneyim yaratın: Ailece geçirdiğiniz anları video ya da fotoğraf olarak kaydedebilir ve beraber düzenlemeler yaparak, filtreler ekleyerek ve tavşan kulakları gibi artırılmış gerçeklik özelliklerini kullanarak eğlenebilirsiniz. Çocuğunuza internette yapmayı en çok sevdiği şeyi sorabilirsiniz. Bu oyun oynamak, arkadaşlarıyla sohbet etmek ya da beraber fotoğraf paylaşmak olabilir. Siz de kendinizin internette yapmayı en çok sevdiğiniz şeylerden bahsederek birlikte teknolojiyi paylaşabilirsiniz. İşte sohbeti başlatmanın mükemmel bir yolu!



10- Kendinize güvenin: Çocuğunuzun gerçek hayattaki aktivitelerine karşı uyguladığınız ebeveynlik tarzını internetteki aktiviteleri için de benimseyebilirsiniz. Çocuğunuzun müzakere usulü bir anlaşmaya daha sıcak baktığını fark ettiyseniz, ikinizin de imzalayacağı bir sözleşme hazırlayın. Ya da belki çocuğunuzun sadece temel kuralları öğrenmeye ihtiyacı vardır.