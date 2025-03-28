Facebook'tan nostaljik adım:  Uygulama köklerine dönüyor

Yeni "Arkadaşlar" sekmesi, yalnızca arkadaşlarınızın içeriklerini gösteren bir tasarım sunarak önerilen içeriklerin hakim olduğu genel akıştan ayrışıyor. Kullanıcılar, bu sekme sayesinde yalnızca arkadaşlarının gönderilerini, hikayelerini ve Reels videolarını görebilecek; aynı zamanda doğum günü hatırlatmaları ve arkadaşlık isteklerini de buradan yönetebilecek.



KULLANICILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Facebook'un bu yeni "Arkadaşlar" sekmesi, sosyal medya platformunda kişisel bağlantılara daha fazla odaklanmak için atılmış önemli bir adımı temsil ediyor. Kullanıcılar artık karmaşık algoritmalardan ve önerilen içeriklerden uzak bir alanda, sadece arkadaşlarının paylaşımlarını görebilecek. Bu özellik, bireyler arası etkileşimi güçlendirme ve kullanıcıların daha anlamlı bağlantılar kurmasını sağlama amacı taşıyor.



Algoritmalardan bağımsız bir deneyim, kullanıcıların zaman çizelgelerini daha fazla kontrol etmesine olanak tanırken, paylaşımların daha samimi ve özel bir hale gelmesini de destekliyor. Doğum günü hatırlatmaları ve arkadaşlık isteklerinin bu sekmeye entegre edilmesi, sosyal medya deneyimini yönetilebilir ve düzenli bir biçime sokuyor. Bu durum, kullanıcıların gerçekten önem verdikleri kişilerle olan ilişkilerini ön plana çıkararak sosyal medya tüketim alışkanlıklarını iyileştirme potansiyeline sahip.



Ayrıca, "Arkadaşlar" sekmesinin önerilen içeriklerden arındırılmış yapısı, sosyal medyanın zaman zaman eleştirilen "dikkat dağıtıcı" yönlerini minimize etmeye yönelik bir çözüm olabilir. Böylelikle kullanıcılar, daha anlamlı içeriklere odaklanabilir ve dijital sosyal yaşamlarını daha kişisel bir düzeyde deneyimleyebilir.



HANGİ BÖLGELERDE KULLANIMA SUNULDU?



Şu anda yalnızca ABD ve Kanada’da kullanıma açılan bu yeniliğin, 2025 yılı boyunca daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması bekleniyor. Facebook, ilerleyen dönemde başka "Orijinal Facebook" özelliklerini de geri getirmeyi planladığını açıkladı.