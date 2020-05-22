Facebook’tan sürekli evden çalışma kararı (Maaşları da düşürüyor)

Corona virüs (COVID-19) salgını sonrası ofislerini geçici süre ile kapatma kararı alan Facebook evden çalışma modelini kalıcı hale getirmeye hazırlanıyor.



USA Today’de yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde evden çalışma modelini 2020’nin sonuna kadar uzattığını duyuran şirket çoğu çalışanının düzenli olarak evden çalışmaya devam edeceği bir plan üzerinde çalışıyor.



Aynı habere göre yaklaşık 50 bin kişiyi istihdam eden teknoloji devi, 5-10 yıl içinde personelinin yarısının uzaktan çalışmasını umuyor.



Sosyal medya devi, evden çalışmaya devam edecek elemanlarının maaşlarını da yaşadıkları yerlerdeki maliyetlere göre düşürmeye hazırlanıyor.

Öte yandan Facebook'un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, gelecek on yıl içinde Facebook çalışanlarının yarısının evden çalışmasını beklediğini söyledi.



The Verge isimli teknoloji sitesine bir açıklama yapan Zuckerberg, çalışanların yarısı ifadesini kullanırken bunun resmi bir rakam olmadığını, kendi tahmini olduğunu da vurguladı.



Geçtiğimiz haftalarda çalışanlarına konu ile ilgili bir elektronik posta gönderen Facebook evden çalışmak isteyen çalışanlarının yıl sonuna kadar bu şekilde görev yapmalarının mümkün olduğunun altını çizmişti.

