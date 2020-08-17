Facebook'tan Türkiye'deki KOBİ'lere destek

Facebook, bugün yaptığı bir açıklamayla Türkiye’deki KOBİ’lere yönelik toplamda 7 milyon TL değerinde bir hibe programını hayata geçirdiğini duyurdu.



Covid-19 sonrası KOBİ’lerin yaşadıkları zorlukları aşmalarında ve yeniden ayağa kalkmalarında onlara destek olmak isteyen Facebook’un Facebook ile Güçlenen KOBİ’ler projesi kapsamında hayata geçirdiği ve nakit ve reklam kredilerinden oluşan hibe programına sadece İstanbul’daki işletmeler başvurabilecek. Facebook, projede Deloitte ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile iş birliği yaparken, İstanbul’da hibe almaya hak kazanan küçük işletmeler ise TOBB İstanbul Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu temsilcilerinden oluşan bir jüri tarafından seçilecek.

YALNIZCA BİR KAMU SAĞLIĞI KRİZİ DEĞİL, AYNI ZAMANDA BİR EKONOMİK KRİZ

Covid-19’un, yalnızca bir kamu sağlığı krizi değil, aynı zamanda bir ekonomik kriz olduğunu ve bu dönemde en çok zorluğu KOBİ’lerin yaşadığını gördüklerini dile getiren Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, sözlerine şöyle devam etti: “Şirket olarak bu zor ve belirsiz dönemde Türkiye’deki küçük işletmelerin yaşamakta oldukları problemleri dinledik ve bu işletmelerin yüzde 57’sinin ilerleyen dönemde nakit akışı sıkıntısı yaşamayı beklediğini gördük. Ülkemizde hayata geçirdiğimiz bu hibenin KOBİ’lerimizin bu süreci daha kolay atlatmalarına ve ayağa kalmalarına destek olmasını umut ediyoruz.

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Bununla birlikte KOBİ’lerin eğitime, dijitalleşme alanında rehberliğe ve daha iyi bir sosyal bağlantı altyapısına ihtiyaç duyduklarının da farkındayız. Bu doğrultuda Facebook ile Öne Çıkın ve Sınırları Aşan KOBİ’ler eğitimlerimizin sanal versiyonlarını tüm bölgede başlatıyoruz. Bununla da kalmayıp, ülkemizde Ticaret Bakanlığı, TOBB ve Türkiye’nin önde gelen pazaryerleriyle bir iş birliğine imza atarak Pazaryeri Destekleri sayfasını hayata geçirdik. Facebook olarak, insanların topluluklarında yer alan işletmeleri desteklemeye devam edebilmeleri için yeni yollar geliştirmeye devam edeceğiz.”

ÇEVRİMİÇİ DESTEK



Facebook’un Türkiye’deki KOBİ’lerin Covid-19 sebebiyle gördükleri zararları en aza indirmek ve e-ticareti her boyuttan işletme için mümkün hale getirmek amacıyla Ticaret Bakanlığı ve TOBB iş birliğiyle İstanbul’daki topluluk merkezi Facebook İstasyon’un internet sitesi bünyesinde açtığı Pazaryeri Destekleri sayfası, Türkiye’deki KOBİ’leri ülkenin önde gelen pazaryerleri ile buluşturacak. Sayfayı ziyaret eden KOBİ’ler burada yer alan pazaryerlerinin kendilerine sundukları destekleri görebilecek ve satıcı olmak için başvuru yapabilecekler.



Covid-19 döneminde, insanların ve işletmelerin yerel topluluklarını desteklemek ve birbirlerine yardımcı olmak adına Facebook’ta nasıl bir araya geldiklerini görmenin oldukça ilham verici bir tecrübe olduğunu söyleyen Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departmanı Başkanı Çağatay Pekyörür ise şöyle dedi: “Bu hibe desteği ve onunla birlikte hayata geçirdiğimiz eğitim kaynakları ve Pazaryeri Destekleri sayfası ile Facebook’ta yer alan işletmelere Covid-19’un yarattığı zorluklarla mücadele ederken ihtiyaç duydukları çevrimiçi desteği sunabilmeyi ve bu süreci en az zararla atlatabilmelerine yardımcı olabilmeyi umuyoruz. Önümüzdeki süreçte de Türkiye’deki insanların, toplulukların ve KOBİ’lerin teknolojiyi kullanarak başarılı olmalarına daha çok yardımcı olmak için çalışmaya devam edeceğiz.”





HİBEYE BAŞVURMAK İSTEYEN İŞLETMELER İÇİN UYGUNLUK ŞARTLARI



● Kar amacı güden bir işletme olmak



● 2 ile 50 arasında çalışana sahip olmak



● Bir yıldan fazla bir süredir faaliyet gösteriyor olmak



● KOVİD-19 sebebiyle zorluk yaşamış olmak



● İstanbul’da yer almak



● Hibeye başvurmak isteyen işletmelerin Facebook, Instagram ya da WhatsApp hesaplarının olması şartı bulunmamaktadır.



