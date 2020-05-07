Facebook’tan yeni adım: İlk 20 üyeyi açıkladı

2 milyar aktif kullanıcısı ile sosyal medya devi olarak adlandırılan Facebook, 20 kişilik yüksek yargı konseyi üyelerini tanıttı.



Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg’in yaklaşık 1 yıl önce duyurduğu kurul, Facebok ve Instagram’da hangi içeriklere müsade edilip hangilerine müdahale edilmeyeceğine ilişkin kararlar alacak.



Business Insider’da yer alan habere göre kurulun aldığı kararlar Facebook için bağlayıcı olacak ve söz konusu kararlara Facebook’un en yetkili ismi olan Zuckerberg bile müdahale edemeyecek.



Aynı habere göre kurul üyeleri Facebook ile bağlantısı olmayan kişiler arasından seçildi. Sosyal medya devinin önümüzdeki dönemde kurulun üye sayısını 40’a çıkarması bekleniyor.



Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamada ise kurulun çalışmaları için ayrılan bütçenin 130 milyon dolar olduğu bilgisine yer verildi.

