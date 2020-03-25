Facebook’tan yeni corona virüs yasağı

Corona virüs (COVID-19) ile mücadele pek çok cephede sürüyor. Sağlık çalılanları onlarca ülkede virüse yakalanan insanları iyileştirmek için mücadele verirken onlarca merkezde de aşı bulma çalışmaları sürüyor.



Salgına karşı bir mücadele de sosyal medyada sürüyor. Özellikle sahte haber ve yanlış bilgiler tıpkı virüs gibi hızla yayılıyor. Bunun önüne geçmek isteyen Facebook’un toplu mesaj özelliğini yasaklamaya hazırlanıyor.



İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, sosyal medya devi, Facebook Messenger'ın 5'ten fazla kişiye mesaj iletilmesini engelleyen yeni özelliğini test ediyor.



Ülke basınına konuşan bir Facebook yetkilisi bu haberi doğruladı ancak kullanıma girip girmeyececeğini ya da testlerden olumlu sonuç alınması durumunda ne zaman kullanıma gireceğine dair bir bilgi paylaşmadı.



Facebook, geçtiğimiz günlerde kendi bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp için benzer bir kısıtlama getirmişti.

