Facebook'tan Apple'a eleştiri (Fortnite’ı App Store’dan kaldırmıştı)

Epic Games'in battle royale oyunu Fortnite'ın Apple'ın uygulama mağazası App Store'dan kaldırılması sonrası başlayan tartışma büyüyor.



Epic Games’e Spotify ardından önemli bir destek de sosyal medya devi Facebook'tan geldi.



Bir blog yazısı yayınlayan şirket Apple'ın yüzde 30 komisyon politikasını eleştirdi. Sosyal medya devi komisyon oranının yüksek olmasının kullanıcılara sunulan hizmeti de etkilediğini öne sürdü.



Aynı yazıda şirket Apple'ın politikaları nedeniyle Facebook Pay sistemini App Store üzerinden kullanıma sunamadığının da altını çizdi.



APPLE FORTNITE GERİLİMİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Epic Games, geride bıraktığımız hafta yeni sistemiyle oyun içi para birimini oyunculara yüzde 20 daha uygun bir şekilde sunmaya başlamıştı.



Şirket bu hamle ile Apple'ın komisyon politikasından etkilenmemeyi umuyordu ancak bu adım sonrası Fortnite Apple tarafından kara listeye aldı.



Bu adım sonrası Fortnite önce App Store üzerinden daha sonra ise Play Store üzerinden politikalara uymadığı gerekçesiyle kaldırılmıştı.



Yapımcı firma Epic Games ise bunun üzerine hem Google hem de Apple'a karşı dava açmıştı.