Facebook’tan corona virüs adımı: Çalışanlarına 1000 dolar ödeyecek

Ofislerini geçici süre ile kapatma kararı alan Facebook, evden çalışmalarını istediği çalışanlarına gerekli ihtiyaçlarını karşılamaları için 1000 dolar ödeyeceğini duyurdu.

ntv.com.tr 18.03.2020 - 10:19

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İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 6 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs salgını nedeniyle pek çok şirket çalışanlarına evden çalışma talimatı verdi.  
  
Bu şirketlerden birisi olan Facebook, evden çalışma modeline geçen çalışanlarına 100 dolar bonus verme kararı verdi. 
  
Bloomberg'de yer alan habere göre, söz konusu kararı şirket içi yazışma ile Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg duyurdu. 
  
Aynı habere göre, 45 bin çalışanı olan Facebook bu ödemeyi sadece tam zamanlı çalışanlarına yapacak. 
  
Temizlik görevlisi ve kafeterya çalışanı gibi yarı zamanlı çalışanlar bu ödemeden muaf olacak. 
  
Facebook, 13 Mart tarihinde çalışanlarının evden çalışmalarını istediğini açıklamıştı. 

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