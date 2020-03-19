Facebook'tan corona virüs güncellemesi

Facebook corona virüs (COVID-19) salgını ile ilgili sahte ve yanıltıcı paylaşımlar ile mücadele etmek için yeni bir güncelleme yapacağını duyurdu.

ntv.com.tr 19.03.2020 - 07:36

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2.2 milyar aktif kullanıcısı ile en popüler sosyal medya platformu konumunda olan Facebook, corona  virüs salgını sonrası platformu  güncelleme kararı aldı. 
  
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, güncelleme ile corona virüs hakkında bilgiler sunan bir bölüm platformun ana sayfasına entegre edilecek. 
  
Konu ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan CEO Mark Zuckerberg  burada yer alan bilgilerin Dünya Sağlık  Örgütü'nden temin edileceği bilgisinin altını çizdi. 
  
Bu konuda mesai harcayan tek şirket Facebook değil. Geçtiğimiz günlerde ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, vaka ve ölüm sayılarını gösteren interaktif bir bölüm ile beraber virüs ile ilgili haberlerin de yer aldığı corona virüsü odaklı bir internet sitesi oluşturmuştu. 
  
Benzer bir proje üzerinde çalışan Google'ın da önümüzdeki günlerde kendi corona virüs bilgi platformunu kullanıma sunması bekleniyor. 

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