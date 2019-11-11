Facebook'un kripto para projesi Libra için 'finansal güvenlik' uyarısı

Blokzincir ve kripto para konularında çalışmalar yapan Cornell Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Departmanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Gür Sirer, Facebook'un bu alandaki projesi Libra'ya ilişkin değerlendirmede bulundu.



Libra projesinin bazı devletleri rahatsız etmesinin iki gerekçesi bulunduğunu belirten Sirer, bunlardan ilkinin Facebook'un veri güvenliği açısından bozuk sicili olduğunu ifade etti.



Firmanın, 50 milyon kullanıcının profil verilerini Londra merkezli Cambridge Analytica veri analiz şirketine usulsüz olarak sattığını hatırlatan Sirer, "Bu olayda da gördüğümüz gibi Facebook veri konusunda insancıl taraflara dikkat etmeyen, kimi zaman toplum için negatif sonuçlar veren işler yapan bir firma. Bunun üzerine firmanın blokzincir sistemiyle hükümetleri ne kadar tedirgin ettiğini görmüş olduk." diye konuştu.

Projenin diğer sorunlu yanının Facebook'un projesine dahil olan paydaş sayısı olduğunu söyleyen Sirer, "Söz konusu paydaş sayısı 28 civarında. Demek ki bütün finansman bilgilerimizi bu 28 paydaşa emanet edeceğiz. Bu çok tehlikeli bir şey. Bu paydaşların hepsi, kimin, ne zaman ve ne miktarda alım satım yaptığını izleyebilecek." ifadelerini kullandı.



Sirer, projeyi hayata geçirecek paydaş sayısının azlığı nedeniyle hükümetlerin bir anda tavır koyduklarını dile getirerek, "Bu sebeple Libra projesi büyük bir yasal düzenleme problemiyle karşı karşıya. Hayata geçirilmesi de en az 1-2 yıl alacak." dedi.



"PARA AKIŞINA YÖNELİK GEREKLİ TAKİPLERİ YAPMAK YETERLİ OLACAKTIR"



Blokzincir sistemlerinin faaliyet göstermeleri için merkezi yönetimlerden izin alınmasına gerek olmadığına işaret eden Sirer, finansal gücü elinde bulunduranların kimin elinde ne kadar para olduğunu bilmek istediklerini belirtti.



Sirer, devletlerin para akışını kontrol etmeye eğilimli olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:



"Bu yüzden devletlerin konuya bakışları biraz negatif. Çünkü genelde blokzincirinde bütüncül kontrol ellerinden çıkmış oluyor. Bu, önüne geçebilecekleri bir şey değil. Diyelim ki yönetmelik çıkararak sistemin kullanımı yasaklandı. Basit mobil uygulamayla bu sistemlerin bir parçası olmak mümkün. Dolayısıyla devlet, uygulayamayacağı bir yasak koymuş oluyor. Bu yüzden devletlerin yasaklama yerine yaptırımları sisteme giriş ve çıkışlara göre belirlemesi gerekiyor. Yani, para akışına yönelik gerekli takipleri yapmak yeterli olacaktır."



KÜRESEL 7 FİRMA LİBRA'DAN AYRILDI



ABD Merkez Bankasının yanı sıra Fransa ve Almanya hükümetleri ile İngiltere Parlamentosunun, Libra projesini mercek altına alacaklarına dair açıklamaları, projeye destek veren küresel ölçekli firmaların projeden ayrılmalarına neden olmuştu.



Projeye destek veren Visa, Mastercard, eBay, Stripe, PayPal ve Mercado Pagu gibi şirketler, geçen ay projeden ayrıldıklarını açıklamışlardı.



Bir başka şirket, Booking Holdings de Libra projesinde yer almayacağını bildirmişti. Böylece son birkaç ayda projeden ayrılan şirket sayısı 7'ye ulaşmıştı.