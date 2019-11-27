Facebook Viewpoints’i kullanıma sundu (Kullanıcılarına para ödeyecek)

Son yıllarda veri skandalı haberi ile gündemden düşmeyen sosyal medya devi Facebook, bu sefer kullanıma sunduğu yeni uygulaması ile gündemde.



Techcrunch'ta yer alan habere göre, Facebook'un pazar araştırma uygulaması Viewpoints kullanıcılara katıldıkları anketler karşılığında ödeme yapacak.

VİEWPOİNTS NASIL KULLANILIYOR?



Peki kullanıcılar bunun için ne yapmalı?

Facebook Viewpoints'e katıldıktan sonra ad, e-posta adresi, ikamet ettiğiniz ülke, doğum tarihi ve cinsiyet gibi bilgileri girmeniz gerekiyor.



Kullanıcıların Facebook hesabı varsa bu hesabı bağlayarak bu adımı atlanabiliyor. Bu işlemin ardından 'Programs' olarak adlandırılan anketlere katılım sağlanabilecek.



Facebook kullanıcılarına katılım başına puan verecek ve 1000 puana ulaşıldığında 5 dolar ödeme yapılacak.



Facebook'un Viewpoints ile elde edilecek verileri Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformlarını geliştirmek için kullanacağı belirtiliyor.



Facebook’un veri yönetimi konusundaki sicili pek parlak olmasa da şirket, Viewpoints'ten elde edilecek verilerin üçüncü parti firmalar ile paylaşılmayacağının da altını çiziyor.