FAST’in yeni görevi belli oldu

Çin'in 'gökyüzündeki gözü' olarak tanımlanan Küresel Diyafram Radyo Teleskop (FAST) yeni görevine hazırlanıyor.



Saniyede 38 gigabyte veri toplayabilen FAST, uzaydan radyo frekans dalgalarını dinlemeye çalışacak.



Başka bir deyişle FAST dünya dışında yaşam olup olmadığını belirlemek için çalışmaya başlayacak.



Yaklaşık 180 milyon dolara mal olan teleskobun söz konusu yeni görevine bu yılın eylül ayında başlaması bekleniyor.



Uzmanlar, test aşamasında 102 zayıf pulsar sinyali tespit eden FAST sayesinde gelecek üç yıl içinde önemli bilimsel keşiflere imza atılabileceği görüşünde.



Pekin yönetimi, 2022 yılına kadar yörüngede kalıcı bir uzay istasyonu kurmayı hedefliyor. Çin, bu hedefine ulaşması durumunda ABD ve Rusya'nın ardından uzay istasyonu kuran üçüncü ülke olacak.