FC 25 ne zaman çıkacak? Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Eski adıyla Fifa, yeni adıyla ise EA Sports FC 25 için çıkış tarihi tüm futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. EA Games tarafından piyasaya sunulacak olan FC 25 için ön satışlar sürmeye devam ederken, heyecan dolu oyunun çıkış tarihi de açıklandı. Peki, FC 25 ne zaman çıkacak? Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

FC 25 ne zaman çıkacak? Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

FC 25 oyununun ne zaman çıkacağı, tüm tutkunları tarafından merak ediliyor. EA Games tarafından yapılan duyuru sonrasında, FC 25'in dijital oyun platformlarında çıkacağı tarih belli oldu. Peki, FC 25 ne zaman çıkacak? Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

FC 25 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yapılan resmi açıklama sonrasında EA Sports FC 25'in çıkış tarihi belli oldu.

Buna göre; FC 25, 27 Eylül itibarıyla erişilebilir olacak. Oyunu ön sipariş kapsamında satın alan oyuncular, 20 Eylül itibarıyla oyuna erişebilecek. 

FC 25  FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

EA Sports FC 25 PC fiyatı 2600 TL. FC 25 PlayStation Store ve Xbox mağazasında 2900 TL fiyatla ön siparişte.

Bu fiyatlandırma standart sürüm için geçerli. EA Sports FC 25 Standart Sürüm (Steam) 69,99 dolar, EA Sports FC 25 Ultimate Sürüm (Steam) 99,99 dolar olarak satışa sunulacak.

EA Sports FC 25 Standart Sürüm (PS4 ve PS5) 2.899,99 TL ve EA Sports FC 25 Ultimate Sürüm (PS4 ve PS5) 4.000 TL’den satılacak.

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