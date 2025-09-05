FC 26 ne zaman çıkacak? Oyunseverlerin merakla beklediği tarih

FC 26 çıkış tarihi birçok oyunsever tarafından araştırılıyor. Futbol oyunlarını takip eden oyuncular için yeni sürüm, hem grafik hem de oynanış bakımından daha gelişmiş bir deneyim sunacak. Peki, FC 26 ne zaman çıkacak?



FC 26 ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?



EA Sports’un oyun takvimine bakıldığında, serinin yeni oyunu FC 26'nın piyasaya çıkacağı tarih belli oldu.



Oyunun dünya genelinde 26 Eylül 2025'te piyasaya sürülmesi planlanıyor.



FC 26 HANGİ PLATFORMLARDA OYNANACAK?



Serinin yeni oyununun da önceki versiyonlarda olduğu gibi, Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 ve Amazon Luna üzerinden erişime açılacağı öngörülüyor.