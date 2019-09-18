Fransız Pierre-Simon Laplace Enstitüsü'nün araştırmasına göre, sera gazları dünyayı tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde ısıtıyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan arastırmaya göre sera gazları bu şekilde etkili olmaya devam ederse dünya 2100 yılına kadar, sanayileşme döneminin öncesine göre 6.5-7 derece arasında ısınacak. Bu artış, Birleşmiş Milletler'in tahminlerinin cok üzerinde.

Araştırma da yer alan iklim hesaplamalarına göre, 2016'da imzalanan Paris Anlaşması'nın küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutma girişimi de başarısız olacak. Küresel Isınmanın yaşanmasının ardından dünya genelinde yasanan 1 derecenin altındaki ısınma büyük kuraklıklara, sıcak hava dalgalarına ve sellere neden oluyor.



Bilim insanları, ısınmanın 2 derecenin üzerine çıkması durumunda daha büyük iklim olaylarının olacağı ve felaketlerin artacağı uyarısında bulunuyor.



VİDEO: KÜRESEL ISINMAYA YEM FRENİ