Fenerbahçe de etkilendi. Büyük firmalardan ardı ardına açıklama: Mesaj sistemlerine saldırıldı

Türkiye'de anlık web bildirimi hizmeti veren bir firma hacklendi. Bu firmayla çalışan birçok kuruluşun mobil uygulamasından kullanıcılara sahte bildirim ve mesajlar gönderildi.

Türkiye'de çok sayıda firmaya  anlık web bildirimi hizmeti veren şirket bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı. Bu sistem üzerinden cep telefonlarına bildirim ve mesajlar gönderildi. 

Şirketlerden yapılan açıklamada, konuyla ilgili önlem alındığı duyuruldu. 

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı platformlarda, bir dış müdahale sonucu tarafımızca gönderilmeyen bildirimler paylaşılmıştır. Konuya ilişkin gerekli incelemeler başlatılmış olup, süreç ilgili uzmanlarca titizlikle takip edilmektedir" denildi.

İŞ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

İş Bankası'ndan da Nays uygulamasından gelen sahte bildirimle açıklama yapıldı. 

Açıklamada durumun, kullanıcılara mesaj gönderen, çok sayıda kurum ve kuruluşa hizmet veren bir şirketin uygulamasında yaşanan sorundan kaynaklandığı belirtildi.

