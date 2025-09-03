Fenerbahçe de etkilendi. Büyük firmalardan ardı ardına açıklama: Mesaj sistemlerine saldırıldı

Türkiye'de çok sayıda firmaya anlık web bildirimi hizmeti veren şirket bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı. Bu sistem üzerinden cep telefonlarına bildirim ve mesajlar gönderildi. Şirketlerden yapılan açıklamada, konuyla ilgili önlem alındığı duyuruldu.

Birçok uygulamadan cep telefonlarına sahte bildirim gönderildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı dijital platformlarda, bir dış müdahale sonucu tarafımızca gönderilmeyen bildirimler paylaşılmıştır. Konuya ilişkin gerekli incelemeler başlatılmış olup, süreç ilgili uzmanlarca titizlikle takip edilmektedir" denildi.

Konuya ilişkin gerekli incelemeler başlatılmış olup, süreç ilgili uzmanlarca titizlikle takip… pic.twitter.com/UnJ14QvZev — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 3, 2025