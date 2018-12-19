Netmarble Türkiye tarafından yayınlanan, Türkiye’nin ilk mobil espor oyunu Paramanya için Aralık ayında Kore’nin başkenti Seul’deki GIGA Arena’da düzenlenecek uluslararası turnuvada ülkemizi temsil edecek 2 finalistten biri olan Anıl Çağlar Çiçekdal, 1907 Fenerbahçe espor takımına transfer oldu.



Seul’de 22-23 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenecek büyük finalde, Fenerbahçe formasıyla Türkiye adına mücadele edecek olan Anıl Çağlar Çiçekdal’ın rakipleri Kore, Tayvan, Tayland, Endonezya ve Suudi Arabistan’dan katılan oyuncular olacak.



Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek: “Mobil espor kavramını Paramanya ile ülkemize tanıttık. Paramanya Dünya Şampiyonası’na 2 Türk Paramanya oyuncusunun katılması, hem ülkemizin bir mobil espor alanında temsili hem de dünya çapında önemli bir mobil espor turnuvasına katılımı açısından pek çok ilkleri ve başarıları barındıran önemli bir gelişme. Bir diğer popüler oyunumuz olan Wolfteam’de başarılı bir takıma sahip olan 1907 Fenerbahçe’nin ilk mobil espor oyuncusu olarak Anıl’ı seçmesi de ayrıca mutluluk verici” dedi.



1907 Fenerbahçe Espor Takımı Başkanı Sina Afra ise yaptığı açıklamada “1907 Fenerbahçe’nin ilk mobil espor oyuncusu olan Anıl’ın takımıza katılmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Kendisinin Güney Kore’de düzenlenecek Paramanya Dünya Şampiyona’sında takımımızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum ve rakipleri karşısında başarılar diliyorum.” dedi.



Paramanya oynamaya hobi olarak başlayıp zamanla kendini geliştirdiğini belirten Anıl Çağlar Çiçekdal ise: “Paramanya’yı ilk oynamaya başladığımda bu noktaya geleceğimi hayal bile edemezdim. Kore’de ülkemi temsil edeceğim için büyük bir gurur duyuyorum. 1907 Fenerbahçe takımının ilk mobil esporcusu olduğum için de çok sevinçliyim. Hem bayrağımın hem de formamın hakkını vermek için elimden geleni yapacağım” dedi.