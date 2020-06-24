Fenerbahçe'den kripto para açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Erol Bilecik, kulübün dijital dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Bilecik kulüplerin kendi kripto paralarını da çıkarmaları gerektiğini ifade ederek sarı-lacivertli kulübün de böyle bir hazırlığı olduğunu şu sözlerle anlattı:



“Henüz bunlar konuşma aşamasında ama benim çok inandığım konulardan bir tanesi, kulüplerin kendi kripto paralarını, yani coin’lerini de çıkarmaları gerekir. İyi bir hazırlığımız var. Çok da mahir arkadaşlarım var yapı içerisinde. Ben de keyifle onlara deneyimlerimi aktarma anlamında destek oluyorum ve birlikte çalışıyoruz.”



Fenerbahçe'nin kripto parasını Socios benzeri çatılar altında mı çıkaracağı yoksa yeni bir platforma mı dahil olacağı henüz netlik kazanmadı.



Türkiye'de ilk kez Galatasaray, Socios çatısı altında kendi kripto parasını kullanıma sunmuştu.