FIFA 21’deki 2 gol kutlaması kaldırılacak

FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 21 önceki oyunlarda gördüğümüz iki gol kutlaması olmadan kullanıma sunulacak.



İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yer alan habere göre, “Shush” ve “A-Ok” şeklinde gol sonrası atılan mesajlar, FIFA 21’de olmayacak.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan FIFA 21'in baş yapımcısı Sam Rivera, söz konusu kararın kullanıcılardan gelen talep sonrası alındığının altını çizdi.



FIFA 21 NE ZAMAN ÇIKACAK?



Fransa Milli Takımı ile Paris Saint Germain'in (PSG) yıldızı Kylian Mbappe'nin kapak yıldızı olduğu FIFA 21, 9 Ekim’de satışa çıkacak.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, oyunun Ultimate veya Champions sürümünü ön siparişle alan oyuncular, FIFA 21’e üç gün daha erken erişim sağlayabilecek.