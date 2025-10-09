Fizikçiler evrenin sonunu hesapladı

İspanya’daki Donostia Uluslararası Fizik Merkezi’nden Hoang Nhan Luu, Çin’deki Şanghay Jiao Tong Üniversitesi’nden Yu-Cheng Qiu ve ABD’deki Cornell Üniversitesi’nden Henry Tye tarafından geliştirilen modele göre, evrenin toplam ömrü 33,3 milyar yıl. Yani 13,8 milyar yıl önce gerçekleşen Büyük Patlama’dan bu yana yolun yaklaşık üçte biri geride kaldı.



Tye, “Son 20 yıldır kozmolojik sabitin pozitif olduğu ve evrenin sonsuza kadar genişleyeceği düşünülüyordu. Ancak yeni veriler, bu sabitin negatif olabileceğini ve evrenin sonunda çökeceğini gösteriyor” diyor.



KARANLIK ENERJİ ZAYIFLIYOR OLABİLİR

Einstein'ın genel görelilik teorisinde yer alan kozmolojik sabit (λ), evrenin genişlemesini belirleyen temel parametre. Pozitif bir λ evreni dışa doğru iterken, negatif bir λ tersine çekim etkisi yapıyor. Son gözlemler, karanlık enerjinin sabit değil, zamanla değişen bir güç olabileceğini düşündürüyor.



Journal of Cosmology and Astroparticle Physics dergisinde yayımlan araştırma sonuçlarına göre, karanlık enerjiye eşlik eden "ultra hafif aksiyon alanı" kavramı da kullanıldı. Bu hayaletimsi enerji alanı, evreni başlangıçta dışa doğru itiyor; ancak zamanla etkisi azalarak 11 milyar yıl sonra genişlemeyi durduracak.



BÜYÜK ÇÖKÜŞ'E DOĞRU GERİ SAYIM

Model, evrenin şu andakinin 1,7 katı büyüklüğe ulaştıktan sonra genişlemenin duracağını öngörüyor. Bu noktadan sonra çekim gücü baskın hale gelecek ve evren yaklaşık 8 milyar yıl sürecek bir çöküş sürecine girecek.



Tye bu süreci "Bir tepeye doğru bisiklet sürmek gibidir. Rüzgar seni önce iter, ama yavaş yavaş zayıflar. Zirvede durur ve sonra aşağı, giderek hızlanarak inmeye başlarsın" ifadeleriyle açıkladı.

OLASI BİR GELECEK

Bilim insanları bu senaryonun kesin bir tahmin değil, olası bir gelecek olduğunu vurguluyor. Karanlık enerjinin gerçekten değişken olup olmadığını anlamak için çok daha fazla gözleme ihtiyaç var.



Tye ayrıca, çalışmayı şu ifadelerle özetledi:



"Hayatın bir başlangıcı ve bir sonu olduğunu bilmek isteriz. Evren için de aynı şey geçerli. 1960’larda bir başlangıcı olduğunu öğrendik; şimdi belki de bir sonu olduğunu keşfetmeye yaklaşıyoruz."