Fizikçiler yeni bir 'zaman kuasikristal' türü keşfetti

ABD’deki Washington Üniversitesi’nden bilim insanları, ‘zaman kuasikristalleri’ olarak bilinen yeni bir madde fazı keşfederek, kuantum mekaniği alanında ilerleme kaydettiklerini bildirdi. Çalışmada yer alan fizikçilerden öğretim üyesi Chong Zu yaptığı açıklamada, “Esasen RAM'in kuantum analoğu gibi uzun süreler boyunca kuantum hafızasını depolayabilirler. Bu tür bir teknolojiden çok uzağız. Ancak bir zaman kuasikristali yaratmak önemli bir ilk adım. Bu maddenin tamamen yeni bir aşaması” ifadelerini kullandı.



DENEYSEL OLARAK GÖZLEMLENDİ



Zaman kristalleri, geçmişte farklı malzemeler kullanılarak birçok kez deneysel olarak gözlemlendi. Uzmanlar, bir zaman kristali yaratmanın yolunun, karbon atomlarının bir kısmını elmasın kristal kafesinden dışarı atarak, komşu bir nitrojen atomu ve boş bir alan olan nitrojen boşluk merkezi olarak bilinen şeyi yaratmak olduğunu söylüyor. Araştırmacılar, sonuçların kuantum dünyasının yanı sıra zaman kristallerinin kendilerini daha iyi anlamaya yardımcı olabilecek yeni bilgiler sunduğunu belirtiyor.

