Fiziki mesafeyi koruma cihazı

Virüse karşı en etkili tedbirlerden birisi fiziki mesafenin korunması. Alman bir firma, bunun için bir cihaz geliştirdi.



1,5 METRELİK MESAFE İHLAL EDİLDİĞİNDE CİHAZIN ALARMI ÇALIYOR



Mesafe cihazı fiziki mesafenin ihlal edilmesi halinde alarm çalarak kullancısını uyarıyor.



Cihaz, 1,5 metre kuralının ihlal edilmesi halinde bunu kayda geçiriyor ve bu ihlalin ne kadar sürdüğünü de kayıt altına alıyor.



Bu kayıt sayesinde virüslü bir kişiyle temas edilmesi halinde bu temasın ne kadar sürdüğünün belirlenmesi de hedefleniyor.

FİYATI 110 EURO



Cihazın satış fiyatı 110 euro (851 lira.) Kayıt tutan modellerse 160 euroya yani bin 238 liraya satılıyor.



Alman firma, fiziki mesafe cihazının özellikle işyerleri için kullanışlı olacağına dikkat çekiyor.

