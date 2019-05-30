Kullanıcıların kendi ilgi alanlarına göre, kendi interaktif dergilerini oluşturmalarına imkan sağlayan Flipboard hack'lendi.



9 ay önce hack'lenen ve bu süre boyunca kullanıcıların verilerine erişebilen hacker’ların saldırısının boyutu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Merkezli Palo Alto, California'da (ABD) bulunan Flipboard, 2010 yılında kuruldu. İlk olarak iPad için tasarlanan Flipboard bugün pek çok farklı platformda kullanılabiliyor.

Söz konusu saldırı nedeniyle 3’üncü parti uygulamaların da etkilenmiş olabileceği belirtiliyor.



Zira Flipboard üçüncü parti uygulamalarla da entegre olduğu için pek çok bilgi de veri tabanlarında saklanmaktaydı.



Siber güvenlik uzmanları şu an için entegre uygulamalara sızma girişimi ile karşılaşılmadığını belirtiyor.



Saldırıdan kaç kişinin etkilendiği ile ilgili de henüz net bir bilgi bulunmuyor. Uzmanlar Flipboard kullanıcılarının şifrelerini daha önce kullanmadıkları bir kombinasyon ile değiştirmelerini tavsiye ediyor.