"Floridalı Joker", GTA 6 fragmanında yer aldığını fark edip 2 milyon dolar istedi

Rockstar Games'in GTA 6'nın tanıtım filmini paylaşmasıyla birlikte oyun dünyasında son zamanlarda en çok konuşulan konulardan birisi oldu.

Bu gelişmelerin ardından tanıtım filminde bulunan kişilerin ve gerçekleşen sahnelerin gerçek hayattan alındığı ortaya çıktı.

"Floridalı Joker" olarak bilinen Lawrence Sullivan, geliştirici şirket Rockstar Games'ten GTA 6'nın tanıtımında kendisinin kullanıldığını iddia ederek 2 milyon dolarlık telif hakkı talebinde bulundu.

"2 MİLYON DOLARDAN VAZGEÇ"

Sullivan'ın talebinin yasal bir dayanağı olup olmadığı belli değil ancak Red Dead Redemption 2'de Arthur Morgan'ı canlandıran Roger Clark," “Hiçbir zaman seninle iletişime geçmeyecekler. Sana verdikleri bu ünlenme şansını kullan ve 2 milyon dolardan vazgeç.” diye konuştu.

SAÇLARINI MORA BOYATTI

Ayrıca Sullivan GTA 6 tanıtımında kullanılan karaktere daha çok benzemek için saçlarını mora boyattı.

Rockstar Games, geçtiğimiz hafta Grand Theft Auto 6'nın (GTA) 2025 yılında geleceğini duyurdu.