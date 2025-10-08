FM 26 ne zaman çıkacak? Football Manager 2026 çıkış tarihi belli oldu

2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen FM 26'nın çıkış tarihi, tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 3 boyutlu maç motorunun daha da gelişmiş halini piyasaya sürecek olan FM 26'nın sistem özellikleri de merak edilenler arasında. Peki, FM 26 ne zaman çıkacak?



FOOTBALL MANAGER 2026 NE ZAMAN?



Football Manager 2026 oyunu çıkış tarihi belli oldu.



Futbolseverler merakla beklediği FM 26 4 Kasım 2025 tarihinde piyasaya sürülecek.



Buna ek olarak, oyun Nintendo Switch’te dijital olarak bir ay sonra, 4 Aralık 2025’te çıkış yapacak.



SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NASIL OLACAK?



Her yeni oyunda grafikleri ve veri tabanı daha da gelişen Football Manager’ın, FM 26 ile birlikte biraz daha yüksek sistem gereksinimi istemesi bekleniyor. Özellikle 3D maç motorunu aktif kullanmak isteyen oyuncuların güçlü bir ekran kartına sahip olması gerekebilir.