Football Manager 2025 oyunu iptal edildi

Sega ve Sports Interactive, Football Manager 25’i iptal etti ve şimdi serinin bir sonraki oyununa odaklanacaklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Sports Interactive ekibi olarak, SEGA ile yaptığımız detaylı şirket içi görüşmelerin ve titiz değerlendirmelerin ardından, Football Manager 25'in lansmanını iptal etme şeklinde zor bir karar aldığımızı üzülerek bildirmek isteriz." ifadeleri yer aldı.

Oyun, serinin şimdiye kadarki en büyük sıçraması olarak tanıtılmıştı.

Önceki aksaklıklar nedeniyle FM25 iki kez ertelenmişti ve son gecikme, oyunun futbol sezonunun ortasında çıkmasına neden olacaktı.

Ayrıca, Sports Interactive'in aynı takvim yılı içinde hem FM25 hem de beklenen FM26'yı satmak zorunda kalması anlamına geliyordu.

ÖN SİPARİŞ VERENLER OTOMATİK OLARAK GERİ ÖDEME ALACAK



Ancak artık FM25 tamamen iptal edildi. Sports Interactive, bugün yaptığı açıklamada bu durum için özür diledi ve oyunu ön sipariş eden herkesin otomatik olarak geri ödeme alacağını duyurdu.



Yapılan açıklamada, "FM25’i ön sipariş eden çok sayıda oyuncuya güvenleri ve destekleri için sonsuz teşekkür ederiz. Sizi hayal kırıklığına uğrattığımız için gerçekten üzgünüz. Bu haberin büyük bir hayal kırıklığı yaratacağını biliyoruz, özellikle de çıkış tarihi daha önce iki kez değişmişken ve ilk oynanış gösterimini heyecanla beklerken." ifadeleri yer aldı.

FM24 GÜNCELLEME ALACAK MI?

Daha önce açıklandığı gibi, serinin en güncel oyunu olan FM24 için yeni oyuncu verileriyle bir güncelleme yapılmayacak.

Sports Interactive, bunun büyük bir iş yükü gerektireceğini ve "tam odağımızı gerektiren bir sonraki oyunun geliştirilmesinden kritik kaynakları uzaklaştıracağını" belirtti.

