Football Manager 2025'te milli takım modu kalkıyor

Football Manager, Milli Takım yönetim modunun FM2025'te olmayacağını açıkladı. Geliştirme sürecinde yaşanan sıkıntılar dolayısıyla bu karar alınırken, bu modun FM2026'yla birlikte geri döneceği de kaydedildi. Öte yandan FM2025 Mobil sürümünde ise Milli Takım yönetimi yapılabilecek.

Football Manager 2025'te milli takım modu kalkıyor

Football Manager, gelecek yıl Milli Takım modunu kaldırmaya hazırlanıyor.

Oyundan yapılan resmi açıklamada geliştirme sürecinde yaşanan zorluklar dolayısıyla FM 2025, FM2025 Konsol veya FM25 Touch için oynanabilir bir mod olmayacağı açıklandı.

Futbolda verilen milli ara dolayısıyla uluslararası yönetim moduna daha yakından bakıldığı ve planların aksine istenilen kalitede olmayacağı gerekçesiyle bu kararın alındığı belirtildi.

Ancak farklı bir geliştirme rotası ve kod temeline dayanması nedeniyle FM 25 Mobile'de milli takım yönetebilmek mümkün olacak.

GERİ DÖNECEK

Football Manager 2026'yla birlikte milli takım yönetimi modunun geri döneceği de açıklandı.

Uluslararası yönetim ana oyunun bir parçası olarak geri dönecek, ilave bir indirilebilir içerik biçiminde olmayacak. 

FOOTBALL MANAGER 2025 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Football Manager 2025'in Eylül ayının sonunda tanıtımı yapılacak, Kasım ayının ortasında ise oyunun çıkış yapması bekleniyor.  

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