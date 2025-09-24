Football Manager 2026'nın çıkış tarihi
Football Manager 2026’nın çıkış tarihi ve fiyat etiketi sonunda belli oldu. Tokyo Game Show’da yer alacağına dair söylentilerin ardından kısa süre içinde sessizliğini bozan Sports Interactive, yenilenen kullanıcı arayüzünü tanıttığı video ile serinin hayranlarının merakını giderdi. Peki, Football Manager 2026 ne zaman çıkacak?
Football Manager 2026, sevilen Football Manager serisinin bir sonraki anıtsal oyunu olarak karşımıza çıkıyor ve FM25’in iptalinin ardından seride dönüm noktası niteliğinde bir evrim sunuyor.
Yirmi yıllık simülasyon başarısı üzerine inşa edilen FM26; Unity oyun motoruna tam geçiş, kadın futbolunun eklenmesi ve yeni alınan Premier Lig lisansı gibi çığır açan yeniliklerle deneyimi yeniden tanımlıyor.
FOOTBALL MANAGER 2026 NE ZAMAN?
Football Manager 2026, 4 Kasım 2025 tarihinde dünya çapında piyasaya sürülecek.
Buna ek olarak, oyun Nintendo Switch’te dijital olarak bir ay sonra, 4 Aralık 2025’te çıkış yapacak.
FOOTBALL MANAGER 2026 YENİLİKLERİ
FM26, bugüne kadarki en iddialı sürüm olarak görülüyor. oyuncuları kapsamlı yenilikler ve büyük değişiklikler bekliyor:
Unity Oyun Motoru Geçişi: Geliştirilmiş görseller, daha akıcı 3D animasyonlar, daha gerçekçi top fiziği, stadyumlar ve oyuncu hareketleri
Premier League Lisansı: Gerçek formalar, amblemler, logolar ve oyuncu benzerlikleri
Kadın Futbolu: Kadın ligleri, kulüpleri ve turnuvaları FM veritabanına dahil ediliyor
Yenilenmiş Arayüz (UI/UX): Modern ve hızlı gezinmeyi kolaylaştıran döşeme/kart düzeni; PC, konsol ve mobil uyumlu
Yeni Maç Motoru ve Yapay Zeka: Daha gerçekçi oyun deneyimi, daha akıllı taktik davranışlar ve derinleştirilmiş karar mekanikleri
