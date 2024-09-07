Football Manager (FM) 2025 ne zaman çıkacak? Futbolseverler FM 2025 çıkış tarihini bekliyor

Football Manager (FM) 2025'in ne zaman piyasaya sürüleceği, tüm futbol oyunu severler tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. FM 25'te kadro kurup yeni transferlerle güzel bir sezon açmak isteyen oyunseverler, popüler oyunun çıkış tarihini sorguluyor. Peki, FM 25 ne zaman çıkacak?

Football Manager (FM) 2025 ne zaman çıkacak? Futbolseverler FM 2025 çıkış tarihini bekliyor

FM 25'in çıkış tarihiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Dünyaya en popüler menajerlik oyunları arasında yer alan Football Manager'ın yeni oyunu FM 25 için geri sayım başladı. Peki, Football Manager (FM) 2025 ne zaman çıkacak?

FM 2025 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Football Manager 2025'in eylül ayının sonunda tanıtımı yapılacak, kasım ayının ortasında ise oyunun çıkış yapması bekleniyor.

Buna göre; FM 25'in kasıma yı itibarıyla oyunseverlerle buluşması bekleniyor.

MİLLİ TAKIM MODU KALKIYOR

Football Manager, gelecek yıl Milli Takım modunu kaldırmaya hazırlanıyor.

Oyundan yapılan resmi açıklamada geliştirme sürecinde yaşanan zorluklar dolayısıyla FM 2025, FM2025 Konsol veya FM25 Touch için oynanabilir bir mod olmayacağı açıklandı.

Futbolda verilen milli ara dolayısıyla uluslararası yönetim moduna daha yakından bakıldığı ve planların aksine istenilen kalitede olmayacağı gerekçesiyle bu kararın alındığı belirtildi.

Ancak farklı bir geliştirme rotası ve kod temeline dayanması nedeniyle FM 25 Mobile'de milli takım yönetebilmek mümkün olacak.

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