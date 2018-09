Siber tehlikeler her yıl artan güvenlik önlemlerine karşı çok sayıda şirkete zarar vermeye devam ediyor. Dünyanın önde gelen siber güvenlik şirketlerinden Forcepoint, yaklaşan 2019 yılı öncesinde daha da güçlenen siber tehlikelere karşı bugünden önlem alınması gerektiğine dikkat çekiyor.



İstanbul Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirilen bir toplantıyla bu durumu Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin CIO seviyesindeki yöneticileriyle paylaşan Forcepoint, Risk Adaptive Protection ve Dynamic Data Protection çözümlerinin sağladığı avantajları da aktardı. Forcepoint’un global üst düzey yöneticilerinin de katıldığı etkinlikte ayrıca Forcepoint’un Türkiye ve bölge özelindeki yatırımlarına dair bilgiler de aktarıldı.

Forcepoint EMEA Bölgesi Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Emiliano Massa, Forcepoint EMEA Bölgesi Satış Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Florent Fortune ve Forcepoint EMEA Bölgesi İş Ortaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Neal Lillywhite’ın katıldığı etkinlikte, Türkiye’deki kanal yapısını güçlendirme yönündeki yeni çalışmalara dair bilgiler de aktarıldı.



TÜRKİYE’YE YATIRIMLAR ARTIYOR



Türkiye’nin güçlenen ekonomisinin küçük ve orta ölçekli şirketlerin basamak atlamasını sağladığını belirten Forcepoint Türkiye Ülke Müdürü Levent Turan, bu kurumların siber güvenlik önlemleri alma konusunda aynı hızda davranamadığına dikkat çekti. Bu nedenle Forcepoint olarak bilinçlendirme ve tanıtım faaliyetlerini artırmak için hazırlık yaptıklarını kaydeden Turan, sundukları İnsan Odaklı Siber Güvenlik Yaklaşımı (Human-Centric Cybersecurity) ve Riske Uyarlanabilir Koruma Yaklaşımı (Risk Adaptive Protection) ve Dinamik Veri Koruma (Dynamic Data Protection) çözümlerinin bu geçiş sürecini kolaylaştırdığını ifade etti.



Forcepoint EMEA Bölgesi Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Emiliano Massa, yaptığı konuşmada EMEA bölgesindeki yatırımlarına dair bilgiler paylaştı. Siber tehditlerin etkisinin kullanıcı hatalarıyla yükseldiğine dikkat çeken Massa, bu yaklaşımla kullanıcıların hareketlerini izleyerek hem onları hem de kurumların sistemlerini koruyan çözümler sunduklarını belirtti. Bu çözümlerin riskler karşı kendilerini uyarlayarak her zaman üst düzey koruma sağladığını vurgulayan Massa, Dinamik Veri Koruma çözümü ile de güncel GDPR ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu gibi uygulamalara uyumu kolaylaştırdıklarının altını çizdi. Massa, Türkiye’nin önemli havayolu şirketlerinden Pegasus Airlines ile gerçekleştirdikleri çalışmanın sadece Türkiye özelinde değil, Forcepoint’in faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde örnek başarı hikayesi olarak paylaşıldığını sözlerine ekledi.



ÖDÜLLÜ GÜVENLİK TEKNOLOJİSİ ŞİRKETLERİN BÜYÜMESİNE DESTEK OLUYOR



EMEA Bölgesi Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Florent Fortune ise gelişmekte olan ülkelere yönelik başarılı çalışmalarından örnekler paylaştı. Sundukları ürün ve çözümlerin başarısının NSS Labs gibi bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından onaylandığını belirten Fortune, son olarak yeni nesil güvenlik duvarı (NGFW) ürünlerinin NSS Labs testlerinde siber saldırı girişimlerinin yüzde 99,95’ini bloke etmeyi başararak ilk sırada yer aldığına dikkat çekti. NSS Labs testlerinde son altı yıldır aralıksız zirvede olduklarını kaydeden Fortune, her yıl başarı oranlarını daha da yükselttiklerini sözlerine ekledi. Bu tip çözümlerin özellikle büyüme ivmesine sahip kurumların yeni nesil siber saldırılara karşı hazırlıklı olmasını sağladığını belirten Fortune, Forcepoint çözümlerinin her yıl daha fazla tercih edilen bulut bilişim platformları için de yüksek güvenlik sağladığını ifade etti.



Toplantıda söz alan Forcepoint’in üst düzey yöneticilerinden biri de EMEA Bölgesi İş Ortaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Neal Lillywhite oldu. Şirketin global ekosistem yaklaşımına dair bilgiler paylaşan Lillywhite, Türkiye’nin kanal yapısının da güçlü olduğuna vurgu yaparken, bu etkiyi artırmak için yeni yatırımlara imza atmaya hazırlandıklarını sözlerine ekledi.