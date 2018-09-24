Epic Games tüm dünyayı etkisi altına alan battle royale türündeki oyunu Fortnite için ekim ayında düzenleyeceği 10 milyon dolar ödül havuzu olan Fall Skirmish etkinliğine ilişkin detayları açıkladı.

Öte yandan firma Ağustos 2018’de 78,3 milyon oyuncunun Fortnite oynadığını duyurdu. Bu sayı oyunun çıkışından beri ulaşılan en yüksek sayıyı teşkil ediyor.

Dünyanın en büyük oyun pazarlarından biri olan Çin’de piyasaya çıkalı çok kısa bir süre olan Fortnite’ın oyuncu sayısını daha da artırması bekleniyor.

10 MİLYON DOLAR ÖDÜLLÜ FALL SKİRMİSH BAŞLIYOR



Firma önümüzdeki haftalarda yeni rekabetçi sisteme ilişkin detayları paylaşacağının da sinyallerini verdi.

Öte yandan, daha çok oyuncunun oyunu aynı anda sorunsuzca oynayabilmesi için altyapı çalışmalarının hız kazandığı belirtilmekte.

Ağustos ayında oyuna 78 milyondan fazla oyuncunun girdiğini açıklayan Epic Games,rekor düzeydeki oyuncu sayısından elde edilen verilerin bahsi geçen iyileştirmelerin yapılmasında katkı sağladığını belirtiyor.