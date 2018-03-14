Fortnite Battle Royale’in iOS sürümü için kayıtlar başladı

Epic Games bugün yaptığı bir duyuru ile Fortnite Battle Royale’in mobil cihazlara da geleceğini duyurdu. Hâlihazırda PC, PlayStation 4, Xbox One ve Mac platformlarında oynanabilen oyunu iOS cihazlarda oynayabilmek için kayıtlar başladı.



Oyuna davet edilen oyuncular aldıkları e-mail içerisindeki bağlantıya tıklayarak oyunu Apple App Store üzerinden indirebilecekler. Ayrıca oyuna davet edilen her oyuncu, arkadaşlarıyla paylaşabileceği davetiye kodları da kazanacak.

Fortnite Battle Royale’in halen geliştirilmekte olan Android sürümü ise önümüzdeki aylarda oyuncularla buluşacak. Oyunun mobil sürümleri PC, konsol ve Mac sürümleriyle aynı haritalara, içeriğe ve oynanışa sahip olacak ve aynı güncellemeleri alacak.

Bu da oyuncuların akıllı telefon ve tabletleri ile istedikleri her yerde ve her zaman Fortnite oynamanın zevkini yaşayabilecekleri anlamına geliyor.