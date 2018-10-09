Fortnite İçerik Üreticilerini Destekleme Etkinliği bu hafta yayınlanacak güncellemenin ardından başlayacak ve 31 Aralık’a kadar devam edecek. Etkinlik süresince oyuncular oyun içinde V-Papel harcadıkça onların seçtikleri içerik üreticileri de belli bir oranda para kazanacaklar.

Oyuncuların sevdikleri içerik üreticilerini desteklemek için Battle Royale modunda “İçerik Mağazası”na, Dünyayı Kurtar modundaysa “Ganimet” sekmesine giderek “Bir İçerik Üreticisini Destekle” seçeneğini seçmeleri gerekiyor. Oyuncular karşılarına çıkan kutucuğa desteklemek istedikleri içerik üreticisinin etiketini yazıp onayladıktan sonra oyunda yaptıkları harcamalardan seçtikleri kişi de pay alacak.



Oyuncuların desteklemeyi seçtikleri içerik geliştiricileri 14 gün boyunca harcanan V-Papeller oranında para kazanacaklar. Bu hem parayla satın alınan hem de oyun içinde ücretsiz olarak kazanılan V-Papeller için geçerli. Miktar olarak ise destekçilerin harcadığı her 10.000 V-Papel için 5 dolar veya bu tutarın karşılığındaki yerel para olacak.

14 gün sonunda kullanıcılar farklı bir içerik geliştiricisini destekleyebilecekler veya seçtikleri kişiyi desteklemeye devam edebilecekler.



ETKİNLİĞE KİMLER KATILABİLİR?



Küçük-büyük fark etmeksizin Fortnite içerikleri üreten farklı toplulukları ödüllendirmeyi hedefleyen bu benzersiz etkinliğe Fortnite ile ilgili içerik üreten herkes katılabilir. Twitch veya YouTube yayıncılarını, video üreticilerini, hikâye anlatıcılarını, cosplaycileri, sanatçıları, müzisyenleri ve topluluk kurucularını kapsayan bu gruptaki tüm içerik üreticileri, açıklanan şartları karşılamaları durumunda etkinliğe dâhil olmak için başvuru yapabilecekler. Etkinliğe katılmak için gerekli şartlarsa şunlar:



Son 30 gün içinde düzenli olarak Fortnite içerikleri üretmiş ve paylaşmış olmak.



Büyük sosyal medya platformlarından en az birinde 1.000’den fazla takipçi sahibi olmak.



İşbirliği Anlaşması’nı kabul etmek ve İçerik Üreticileri İçin Davranış Kuralları’na uymak.



Epic’in desteklediği bir yöntemle ödeme kabul edebilmek.

